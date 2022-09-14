В Одессе прогремели взрывы в среду, 14 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Думскую ".

Добавим, что сегодня в Одессу планировал приехать министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени .

Отметим, что воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма.

Напомним, в Запорожье сообщают о звуках взрывов в разных районах города.

Кроме того, в среду россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.

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