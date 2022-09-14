В Одессе прогремели взрывы
Иллюстративное фото: в Одессе прогремели взрывы (Getty Images)
В Одессе прогремели взрывы в среду, 14 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".
Отметим, что воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма.
Местные СМИ сообщают о возможной работе систем противовоздушной обороны.
Добавим, что сегодня в Одессу планировал приехать министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени.
Напомним, в Запорожье сообщают о звуках взрывов в разных районах города.
Кроме того, в среду россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.
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