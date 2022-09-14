Иллюстративное фото: в Запорожье прогремели взрывы во время тревоги (Getty Images)

Жители Запорожья сообщают о звуках взрывов в разных районах города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Отметим, что в области объявлена воздушная тревога. Жителям следует находиться в укрытиях. Пока нет официальной информации о взрывах в Запорожье.