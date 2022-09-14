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В Запорожье прогремели взрывы во время тревоги

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Запорожье, Среда 14 сентября 2022 17:22
В Запорожье прогремели взрывы во время тревоги Иллюстративное фото: в Запорожье прогремели взрывы во время тревоги (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Жители Запорожья сообщают о звуках взрывов в разных районах города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Отметим, что в области объявлена воздушная тревога. Жителям следует находиться в укрытиях.

Пока нет официальной информации о взрывах в Запорожье.

Напомним, сегодня оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.

Кроме того, в среду россияне обстреляли Николаев, двое людей погибли, еще троих госпитализировали.

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