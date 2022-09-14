В Запорожье прогремели взрывы во время тревоги
Иллюстративное фото: в Запорожье прогремели взрывы во время тревоги (Getty Images)
Жители Запорожья сообщают о звуках взрывов в разных районах города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Отметим, что в области объявлена воздушная тревога. Жителям следует находиться в укрытиях.
Пока нет официальной информации о взрывах в Запорожье.
Напомним, сегодня оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.
Кроме того, в среду россияне обстреляли Николаев, двое людей погибли, еще троих госпитализировали.
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