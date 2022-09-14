ua ru
Ср, 14 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Одесі прогриміли вибухи

Новость на русском →
Одеса, Середа 14 вересня 2022 17:35
В Одесі прогриміли вибухи Ілюстративне фото: в Одесі прогриміли вибухи (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Одесі пролунали вибухи у середу, 14 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську".

Зазанчимо, що повітряна тривога оголошена по всій території України, окрім тимчасово окупованого Криму.

Місцеві ЗМІ повідомляють про можливу роботу систем протиповітряної оборони.

Додамо, що сьогодні в Одесу планував приїхати міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені.

Нагадаємо, у Запоріжжі повідомляють про звуки вибухів у різних районах міста.

Окрім того, у середу росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса
NEWS
Контрнаступ на Харківщині триває: Маляр назвала мету ЗСУ
Контрнаступ на Харківщині триває: Маляр назвала мету ЗСУ
DAILY
"Окупанти ховались за нашими спинами": репортаж зі звільнених Балаклії та Ізюма
Анастасія Рокитна, Віталій Носач "Окупанти ховались за нашими спинами": репортаж зі звільнених Балаклії та Ізюма