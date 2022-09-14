В Одесі прогриміли вибухи
Ілюстративне фото: в Одесі прогриміли вибухи (Getty Images)
В Одесі пролунали вибухи у середу, 14 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську".
Зазанчимо, що повітряна тривога оголошена по всій території України, окрім тимчасово окупованого Криму.
Місцеві ЗМІ повідомляють про можливу роботу систем протиповітряної оборони.
Додамо, що сьогодні в Одесу планував приїхати міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені.
Нагадаємо, у Запоріжжі повідомляють про звуки вибухів у різних районах міста.
Окрім того, у середу росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.