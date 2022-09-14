В Одесі прогриміли вибухи

В Одесі пролунали вибухи у середу, 14 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Думську ".

Додамо, що сьогодні в Одесу планував приїхати міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені .

Зазанчимо, що повітряна тривога оголошена по всій території України, окрім тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, у Запоріжжі повідомляють про звуки вибухів у різних районах міста.

Окрім того, у середу росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу.

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