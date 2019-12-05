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В Одессе продолжают тушить пожар в колледже

Новости » Общество     05.12.2019 - 07:07
В Одессе продолжают тушить пожар в колледже
Фото: место пожара (odessa.online)

Проводится тушение отдельных очагов тления в здании

В Одессе продолжается ликвидация пожара в колледже, по уточненным данным по состоянию на 6:45 5 декабря открытого огня не наблюдается. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что подразделениями ГСЧС проводится тушение отдельных очагов тления в здании. Наблюдается обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.

В результате пожара один человек погиб и 27 человек пострадало (из них 13 подростков и 7 сотрудников ГСЧС).

К ликвидации последствий пожара от ГСЧС привлечено 103 человека личного состава и 16 единиц техники ГСЧС.

Ранее сообщалось, что во время пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 4 декабря не прозвучало никаких тревожных сигналов или объявлений.

Ранее в Одесской областной государственной администрации сообщили, что пожар в колледже 4 декабря вероятно возник из-за сломаного удлинителя.

РБК-Украина писало, 5 декабря, вокруг места пожара в колледже Одессы перекроют движение транспорта. Ограничения начнут действовать с 7:00. На месте происшествия будут проводить следственные действия и ликвидацию последствий пожара.

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