В Одесі продовжують гасити пожежу у коледжі

Фото: місце пожежі (odessa.online)

Проводиться гасіння окремих осередків тління в будівлі

В Одесі триває ліквідація пожежі у коледжі, за уточненими даними станом на 6:45 5 грудня відкритого вогню не спостерігається. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що підрозділами ДСНС проводиться гасіння окремих осередків тління в будівлі. Спостерігається обрушення згорівших будівельних конструкцій всередині будівлі.

Внаслідок пожежі одна людина загинула та 27 осіб постраждало (з них 13 підлітків та 7 співробітників ДСНС).

До ліквідації наслідків пожежі від ДСНС залучено 103 чоловік особового складу та 16 одиниць техніки ДСНС.

Раніше повдіомлялося, що під час пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу 4 грудня не прозвучало жодних тривожних сигналів або оголошень.

Раніше в Одеській обласній державній адміністрації повідомили, що пожежа в коледжі 4 грудня ймовірно виникла через зламаний подовжувач.

РБК-Україна писало, 5 грудня, навколо місця пожежі в коледжі Одеси перекриють рух транспорту. Обмеження почнуть діяти з 7:00. На місці події проводитимуть слідчі дії та ліквідацію наслідків пожежі.