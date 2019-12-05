В центре Одессы перекрыли движение из-за пожара

Вокруг места пожара в одесском колледже перекрыли движение транспорта. Об этом сообщают местные СМИ.

Отметим, на участке улицы Пушкинской и Троицкой перекрыто движение транспорта, а именно:

Троицкая - Пушкинская

Троицкая - Осипова.

Также пресс-секретарь регионального управления ГСЧС Ольга Сафронова сообщила, что спасатели работали всю ночь. Оперативники и следственная группа до сих пор не могут зайти в помещение, поскольку оно небезопасно. Деревянные конструкции внутри продолжают тлеть.

Напомним, вчера в одесском колледже в 10 утра произошел пожар. В результате происшествия пострадали 28 людей, одна из пострадавших погибла.

Позже в Одесской ОГА назвали вероятную причину пожара в колледже. Пожар скорее всего возник из-за сломанного удлинителя.

РБК-Украина писало, что полиция открыла уголовное производство по факту пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Инцидент квалифицировали как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Сообщалось, что во время пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 4 декабря не прозвучало никаких тревожных сигналов или объявлений.