В центрі Одеси перекрили рух через пожежу

Навколо місця пожежі в одеському коледжі перекрили рух транспорту. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Зазначимо, на ділянці вулиці Пушкінської та Троїцької перекритий рух транспорту, а саме:

Троїцька - Пушкінська

Троїцька - Осипова.

Також прес-секретар регіонального управління ДСНС Ольга Сафронова повідомила, що рятувальники працювали всю ніч. Оперативники і слідча група досі не можуть зайти в приміщення, оскільки воно небезпечне. Дерев'яні конструкції всередині продовжують тліти.

Нагадаємо, вчора в одеському коледжі в 10 ранку сталася пожежа. В результаті події постраждали 28 людей, одна з постраждалих загинула.

Пізніше в Одеській ОДА назвали ймовірну причину пожежі в коледжі. Пожежа швидше за все виникла через зламаного подовжувача.

РБК-Україна писало, що поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі в одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Інцидент кваліфікували як порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Повідомлялося, що під час пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу 4 грудня не прозвучало жодних тривожних сигналів або оголошень.