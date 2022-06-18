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В Одессе откроют купальный сезон. В МВД рассказали подробности

Фото: в Одессе откроют купальный сезон (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Спасатели определили пляжи в Одессе, где отдыхающие смогут купаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Дениса Монастырского в эфире совместного телемарафона.

"ГСЧС определило участки, где можно будет безопасно купаться в море. Но в большинстве мест Одессы на сегодняшний день это опасно", - сказал он.

Так, спасатели проведут проверку пляжей на наличие российских мин и позволят людям посещать полностью разминированные участки.

Напомним, 11 июня в Одесской области мужчина подорвался на мине несмотря на запрет посещать пляжи.

Через два дня после этого в Одесской области задержали водолаза за то, что он купался в море.

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ОдессаДенис МонастырскийГСЧС