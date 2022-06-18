В Одесі відкриють купальний сезон. В МВС розповіли подробиці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського в ефірі спільного телемарафону.

"ДСНС визначило ділянки, де можна буде безпечно купатися в морі. Але в більшості місць Одеси на сьогоднішній день це небезпечно", - сказав він.

Так, рятувальники проведуть перевірку пляжів на наявність російських мін та дозволять людям відвідувати повністю розміновані ділянки.