В Одесской области задержали водолаза: чем он провинился

В Черноморске Одесской области задержан водолаз. Он купался в море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

"В Черноморске в море купался водолаз. Его отправили в полицию, а затем передали СБУ", – рассказал он.

По его словам, подобные забавы могли закончиться трагедией, поскольку со стороны военных – это диверсант, подлежащий уничтожению на месте.

"Любитель подводного мира прошел по маршруту: отдел полиции - СБУ - военкомат", - добавил Братчук.