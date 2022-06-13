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В Одесской области задержали водолаза: чем он провинился

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Одесса, Понедельник 13 июня 2022 18:22
В Одесской области задержали водолаза: чем он провинился Фото: в Одесской области задержали водолаза (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Черноморске Одесской области задержан водолаз. Он купался в море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

"В Черноморске в море купался водолаз. Его отправили в полицию, а затем передали СБУ", – рассказал он.

По его словам, подобные забавы могли закончиться трагедией, поскольку со стороны военных – это диверсант, подлежащий уничтожению на месте.

"Любитель подводного мира прошел по маршруту: отдел полиции - СБУ - военкомат", - добавил Братчук.

Напомним, 11 июня несмотря на запрет посещать пляжи, в Одесской области мужчина подорвался на мине.

Кроме того, сегодня прибило к берегу российскую мину, которая сдетонировала в нескольких метра от него.

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