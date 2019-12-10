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На месте пожара в Одессе продолжают разыскивать четырех человек

Новости » Общество     10.12.2019 - 21:41
На месте пожара в Одессе продолжают разыскивать четырех человек
Фото: пожар в Одессе (dumskaya.net)

Местонахождение 4 человек пока неизвестно, 5 человек пока не удалось идентифицировать

Судьба четырех человек, которые считаются пропавшими без вести после пожара в здании одесского колледжа, остается неизвестной. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает пресс-служба полиции.

По состоянию на сейчас пожар унес жизни 12 человек. Местонахождение четырех человек пока неизвестно, 5 человек пока не удалось идентифицировать.

Напомним, по состоянию на 10 декабря тела пяти жертв пожара до сих пор не идентифицированы. Всего в результате пожара погибли 12 человек, более 30 пострадали. Местонахождении четырех человек на данный момент неизвестно.

Также сообщалось, что директору сгоревшего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любови Кочерге сообщили о подозрении. Ее обвиняют в служебной халатности, повлекшую тяжкие последствия.

Полиция рассматривает три версии пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе. Так, начальник Национальной полиции в Одесской области Олег Бех сообщил, что полиция рассматривает три версии пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе.

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