В Одессе горел многоэтажный дом, эвакуировали 20 человек

Фото: пожар в многоэтажном доме (MNS GOV.UA)

Среди эвакуированных было 5 детей

В среду ночью, 3 июня, в Одессе горел девятиэтажный жилой дом. Спасатели эвакуировали 20 человек, среди которых было 5 детей.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, пожар произошел по улице Академика Заболотного на втором этаже девятиэтажного дома.

"3 июня в 04:19 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании балкона на 2 этаже 9-этажного жилого дома в Одессе по ул. Академика Заболотного, 44. Возгорание произошло в квартире на 2 этаже. С верхних этажей эвакуировано путем самостоятельного выхода 20 человек из них 5 детей", - говорится в сообщении.

Пожар на площади 35 кв. метров локализировали в 04:56, а в 05:06 ликвидировали. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, 21 мая в Одессе частично обрушился дом по улице Среднефонтанской.

До этого, 18 мая, в Одессе также произошел обвал части дома по улице Торговая.

Кроме этого, в Одессе произошла стрельба на промтоварном рынке "Седьмой километр", в результате чего пострадали двое человек.

Также РБК-Украина писало, что в декабре прошлого года в здании одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел пожар, в результате погибли 16 человек, еще более 30 пострадали.

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Автор: Максим Зайченко