В Одессе и области оккупанты возобновили воздушную разведку, - Братчук

"Морская пехота России, которая должна была штурмовать Одессу, несет большие потери на полях битвы в других регионах Украины. 126 бригада береговой обороны РФ понесла до 75% потерь", - отметил Братчук.

Он также призвал украинцев быть очень осторожными и не ходить на пляжи, поскольку там могут быть мины.