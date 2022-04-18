В Харькове оккупанты ракетой уничтожили гуманитарную кухню, пострадали сотрудники, - CNN

Украинская благотворительная кухня, которая связана со знаменитым шеф-поваром Хосе Андресом, уничтожена российской ракетой в городе Харькове. Также пострадали работники кухни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам генерального директора некоммерческой кухни Нейта Мука, в результате взрыва пострадали четверо сотрудников.

Он добавил, что пострадавший персонал чувствует себя хорошо, а команда ресторана перемещает все продукты питания и неповрежденное оборудование в другое место.

Северо-восточный город Харьков, второй по величине в Украине, подвергается регулярным мощным бомбардировкам с тех пор, как Россия начала свое вторжение.

Основана Андресом в 2010 году организация WCK, которая сосредотачивается на обеспечении питанием в зонах стихийных бедствий и боевых действий, поставляет еду украинцам с начала конфликта, имея подразделения в примерно 30 городах по всей стране.