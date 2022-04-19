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В Одесі та області окупанти відновили повітряну розвідку, - Братчук

Фото: Одеса (facebook.com/pragmatika)
Автор: Роман Мирончук

Ніч в Одесі та області пройшла під сигнали повітряної тривоги, але обстрілів не було. При цьому російські військові відновили повітряну розвідку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Одеської ОВА Сергія Братчука під час свого ранкового відеозвернення.

"Морська піхота Росії, яка повинна була штурмувати Одесу, несе великі втрати на полях битви в інших регіонах України. 126 бригада берегової оборони РФ зазнала до 75% втрат", - зазначив Братчук.

Він також закликав українців бути дуже обережними і не ходити на пляжі, оскільки там можуть бути міни.

Нагадаємо, у Харкові російські окупанти ракетою знищили гуманітарну кухню, в результаті чого постраждали співробітники.

Ми також писали про те, що ЗСУ знищують окупантів під Миколаєвом. При цьому деякі ворожі підрозділи втратили більше ніж 70%.

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Війна Росії проти УкраїниОдеса