В Одесі та області окупанти відновили повітряну розвідку, - Братчук

Ніч в Одесі та області пройшла під сигнали повітряної тривоги, але обстрілів не було. При цьому російські військові відновили повітряну розвідку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Одеської ОВА Сергія Братчука під час свого ранкового відеозвернення.
"Морська піхота Росії, яка повинна була штурмувати Одесу, несе великі втрати на полях битви в інших регіонах України. 126 бригада берегової оборони РФ зазнала до 75% втрат", - зазначив Братчук.
Він також закликав українців бути дуже обережними і не ходити на пляжі, оскільки там можуть бути міни.
Нагадаємо, у Харкові російські окупанти ракетою знищили гуманітарну кухню, в результаті чого постраждали співробітники.
Ми також писали про те, що ЗСУ знищують окупантів під Миколаєвом. При цьому деякі ворожі підрозділи втратили більше ніж 70%.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.