В Одесі та області окупанти відновили повітряну розвідку, - Братчук

"Морська піхота Росії, яка повинна була штурмувати Одесу, несе великі втрати на полях битви в інших регіонах України. 126 бригада берегової оборони РФ зазнала до 75% втрат", - зазначив Братчук.

Він також закликав українців бути дуже обережними і не ходити на пляжі, оскільки там можуть бути міни.