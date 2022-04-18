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ВСУ уничтожают оккупантов под Николаевом: некоторые подразделения врага потеряли более 70%

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Понедельник 18 апреля 2022 18:37
ВСУ уничтожают оккупантов под Николаевом: некоторые подразделения врага потеряли более 70% Российские военные (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

Служба безопасности Украины опубликовала перехваченный разговор оккупанта с женой. В частности, он заявил, что украинские защитники уничтожают оккупантов под Николаевом. Также некоторые подразделения уже потеряли более 70%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"У нашего полка самые большие потери. Нас почти не осталось. Нас было тысячу с чем - то людей, осталось четыреста где-то", - рассказывает оккупант своей жене.

По его словам, уцелевшие захватчики больше не верят в свою победу, у них начала ехать крыша", а единственное, чем они сейчас занимаются убегают от украинских воинов.

"Высунулся - пули над головой! Мы начали убегать, за нами "Град" в ж*пу бьет. С одной стороны арта кроет, а с другой, через дорогу - стрельба начинается. Еб*ть, думаю, мы в кольце. Опять убегал", - жалуется он.

Кроме того, после такого уже думает не о захвате Украины, а о планах вернуться домой и разорвать контракт: "Второй раз я сюда не поеду!".

Ранее мы сообщали, что СБУ опубликовала новый перехват, где оккупанты заявили, хотят получить ранения, чтобы поехать домой.

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