В Одессе и области идет контрдиверсионная операция. Спикер ОВА объяснил "приднестровское" заявление РФ

Также он отметил, что ситуация полностью под контролем наших Сил обороны.

"В регионе продолжается контрдиверсионная операция. Соблюдайте правила безопасности и не ведитесь возможные провокации во время Пасхальных богослужений", - говорится в заявлении.

Также спикер ОВА отреагировал на вчерашнее заявление представителя Минобороны РФ о планах захватить весь юг Украины и выйти к границам с Молдовой, к приднестровскому региону - якобы чтобы там "защищать русскоязычных". Братчук считает, что такие планы были озвучены с целью напугать Кишинев на фоне поставок через территорию этой страны гуманитарной и военной помощи для Украины.

""Контроль над югом Украины - это еще один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснений русскоговорящего населения"", - заявил и.о. командующего войсками центрального военного округа РФ Миннекаев.

Перевожу с военного. Российские войска по версии Миннекаева хотят не только занять Луганскую, Донецкую, Запорожскую, Херсонскую и Николаевскую области, но и захватить Одессу и Одесскую область. То есть, лишить Украину выхода к морю и выйти к границам Молдовы...

Но зачем было делать это заявление именно сейчас? Для того чтобы напугать правительство Молдовы, через территорию которой идет большой объем военных и гуманитарных грузов в Украину", - пишет он.