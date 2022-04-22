Зеленский посоветовал России защитить русскоговорящих на территории РФ

Президент Владимир Зеленский прокомментировал новые военные планы России на юге Украины с выходом в непризнанное Приднестровье для защиты русскоязычных.

Зеленский посоветовал России прежде всего защитить права русскоговорящих на территории РФ. Там их больше всего нарушают.

"Территория, где России стоило бы позаботиться о правах русскоязычных, это сама Россия, где нет свободы слова, свободы выбора, где просто нет другого мнения, где процветает бедность, где человеческая жизнь ничего не стоит, настолько, что они едут на войну , чтобы наворовать хоть что-нибудь", – заявил президент.

Планами войск РФ с возможным захватом Приднестровья Зеленский не удивлен. По его мнению, Украина стала первой целью России, а после ее покорения должна была наступить очередь других государств.

"Это только подтверждает то, что вторжение РФ в Украину предполагалось как начало. А дальше они хотели захватить другие страны. Конечно, мы будем защищать столько, сколько нужно, чтобы сломать эту амбицию России. Но все государства должны помогать нам", - пояснил глава государства.

Ранее российский генерал-майор Миннекаев назвал целями войны РФ против Украины захват южных областей и выход к непризнанному Приднестровью. Там российские войска собираются защищать население от "притеснения русскоязычных".