В Одесі та області йде контрдиверсійна операція. Спікер ОВА пояснив "придністровську" заяву РФ

Також він зазначив, що ситуація повністю під контролем наших Сил оборони.

"У регіоні триває контрдиверсійна операція. Дотримуйтесь правил безпеки і не ведіться можливі провокації під час Великодніх богослужінь", - йдеться в заяві.

Також спікер ОВА відреагував на вчорашню заяву представника Міноборони РФ про плани захопити весь південь України та вийти до кордонів з Молдовою, до придністровського регіону - нібито щоб там "захищати російськомовних". Братчук вважає, що такі плани були озвучені з метою налякати Кишинів на фоні поставок через територію цієї країни гуманітарної та військової допомоги для України.

""Контроль над півднем України - це ще один вихід у Придністров'я, де також відзначаються факти утисків російськомовного населення", - заявив в.о. командувача військ центрального військового округу РФ Міннекаєв.

Перекладаю з військового. Російські війська, за версією Міннекаєва, хочуть не лише зайняти Луганську, Донецьку, Запорізьку, Херсонську та Миколаївську області, а й захопити Одесу та Одеську область. Тобто позбавити Україну виходу до моря та вийти до кордонів Молдови...

Але навіщо було робити цю заяву саме зараз? Для того, щоб налякати уряд Молдови, через територію якої йде великий обсяг військових та гуманітарних вантажів в Україну", - пише він.