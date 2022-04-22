Молдова вызвала посла РФ из-за военных планов "выйти к Приднестровью"
Министерство иностранных дел Молдовы отреагировало на заявление и. о. командующего Центральным военным округом РФ Рустама Миннекаева, объявившего о планах захватить юг Украины и защитить русскоязычных в непризнанном Приднестровье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ведомства.
Молдовский МИД принял во внимание заявление представителя Минобороны России. Как следствие, в министерство вызван посол РФ в Молдове.
Молдовские власти заявили о глубокой обеспокоенности заявлениями российского чиновника. Их назвали необоснованными и идущими вразрез с позицией России по поддержке суверенитета и территориальной целостности Молдовы.
Во время разговора с послом МИД довел до сведения РФ, что молдовской конституцией предусмотрен нейтральный статус государства. Кишинев стремится к соблюдению этого принципа всеми субъектами международного права, в том числе и Россией.
Ранее российский генерал-майор Миннекаев назвал целями войны РФ против Украины захват южных областей, создание сухопутного коридора в Крым и выход к непризнанному Приднестровью. Там российские войска собираются защищать население от "притеснения русскоязычных".
Напомним, что генсек ООН Гутерриш встретится с Путиным в Москве 26 апреля.
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