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Молдова вызвала посла РФ из-за военных планов "выйти к Приднестровью"

Новина українською →
Кишинев, Пятница 22 апреля 2022 22:44
Молдова вызвала посла РФ из-за военных планов "выйти к Приднестровью" Фото: Глава МИД Молдовы Нику Попеску (twitter.com/nicupopescu)
Автор: Антон Федорцив

Министерство иностранных дел Молдовы отреагировало на заявление и. о. командующего Центральным военным округом РФ Рустама Миннекаева, объявившего о планах захватить юг Украины и защитить русскоязычных в непризнанном Приднестровье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ведомства.

Молдовский МИД принял во внимание заявление представителя Минобороны России. Как следствие, в министерство вызван посол РФ в Молдове.

Молдовские власти заявили о глубокой обеспокоенности заявлениями российского чиновника. Их назвали необоснованными и идущими вразрез с позицией России по поддержке суверенитета и территориальной целостности Молдовы.

Во время разговора с послом МИД довел до сведения РФ, что молдовской конституцией предусмотрен нейтральный статус государства. Кишинев стремится к соблюдению этого принципа всеми субъектами международного права, в том числе и Россией.

Ранее российский генерал-майор Миннекаев назвал целями войны РФ против Украины захват южных областей, создание сухопутного коридора в Крым и выход к непризнанному Приднестровью. Там российские войска собираются защищать население от "притеснения русскоязычных".

Напомним, что генсек ООН Гутерриш встретится с Путиным в Москве 26 апреля.

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