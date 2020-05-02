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В Одесі на Куликовому полі затримали ще двох порушників

Новини » Суспільство     02.05.2020 - 17:32
В Одесі на Куликовому полі затримали ще двох порушників
Фото: поліція забезпечує правопорядок в Одесі (od.npu.gov.ua)

Один з порушників чинив спротив правоохоронцям

Правоохоронці затримали ще двох правопорушників на Куликовому полі в Одесі, де сьогодні проходять заходи до шостої річниці подій 2 травня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За даними поліції, сьогодні було затримано чоловіка, 1955 року народження, який нецензурно висловлювався на адресу громадян та чинив спротив правоохоронцям, які намагалися його втихомирити. Порушник також не мав засобів індивідуального захисту. Відносно чоловіка склали протокол відразу за трьома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також правоохоронці затримали чоловіка, 1972 року народження, який з'явився у громадському місці в нетверезому вигляді. Щодо чоловіка було складено протокол за ст. 178 КУпАП.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поблизу Куликового поля в Одесі сьогодні сталися сутички. Один з чоловіків влаштував конфлікт зі стрімером, який розмовляв українською мовою. До конфлікту приєдналися ще декілька чоловіків. Сутички зупинили активісти, а поліція затримала одного з учасників конфлікту.

Також РБК-Україна писало, що правоохоронці перейшли сьогодні на посилений режим роботи через шосту річницю подій 2 травня в Одесі. Поліція та Національна гвардія посилено патрулюють центр міста, а Куликове поле оточене правоохоронцями.

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