В Одессе горожане перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Одесситы перекрыли улицу Бочарова на поселке Котовского

В Одессе группа горожан вечером во вторник, 13 ноября, перекрыли улицу на поселке Котовского из-за отсутствия отопления. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dumskaya.net.

Отмечается, что одесситы перекрыли улицу Бочарова, в частности перекресток с улицей Семена Палия. В перекрытии участвуют жители пяти многоквартирных домов.

"Люди блокируют магистраль, потому что в их домах до сих пор не включили отопление", - сообщили очевидцы.

Фото: протест в Одессе (dumskaya.net)

Напомним, ранее в Кривом Роге из-за отсутствия отопления горожане подожгли шины под офисом "Криворожгаза". По факту отсутствия отопления в Кривом Роге Днепропетровской области открыли уголовное производство.

Креме того, 13 ноября в Хмельницкой области в городе Шепетовка приостановили обучение в четырех школах из-за отсутствия отопления. Аналогичная ситуация в Херсоне, где в школах города с 14 по 17 ноября из-за отсутствия отопления будет приостановлено обучение.