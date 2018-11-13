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Из-за отсутствия отопления в Кривом Роге открыли уголовное дело

Новости » Энергетика    13.11.2018 - 11:02
Из-за отсутствия отопления в Кривом Роге открыли уголовное дело
Иллюстративное фото (УНИАН)

Отсутствие отопления в Кривом Роге расследуют как служебную халатность

По факту отсутствия отопления в Кривом Роге Днепропетровской области открыли уголовное производство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию областной полиции в Facebook.

Сообщается, что по факту отсутствия тепла в Кривом Роге полиция открыла уголовное производство. Действия должностных лиц, которые не приняли решение о подаче газа в котельные, будут расследовать как служебную халатность.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины", - добавили в полиции.

Из-за отсутствия отопления в Кривом Роге открыли уголовное дело

Напомним, ранее в Кривом Роге запустили четыре котельные. Также восстанавливается работа пятой и разогревается шестая, чтобы выйти на подачу тепла потребителям.

Как сообщили в Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, тепла в Кривом Роге и Херсоне нет из-за долгов местных тепловых электроцентралей за газ. Отметим, в Кривом Роге 12 ноября жители устроили акцию протеста под зданием офиса "Криворожгаза".

 

Под офисом "Криворожгаза" подожгли шины
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