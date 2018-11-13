Из-за отсутствия отопления в Смеле открыли уголовное дело

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Виновных в срыве отопительного сезона подозревают в злоупотреблении властью

По факту отсутствия тепла в городе Смела Черкасской области, открыто уголовное производство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу главного управления Нацполиции области.

Действия должностных лиц, по вине которых произошел сбой отопительного сезона в городе Смела, будут изучаться в рамках открытого уголовного производства. Уголовное производство открыто по части 1 статьи 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Из-за отсутствия тепла в городе закрыты учебные заведения. С требованием начать подачу тепла в дома жители города перекрыли движение автомобилей. Сейчас движение восстановлено.

Отметим, ранее сообщалось, что в Смеле из-за отсутствия тепла введут чрезвычайное положение. Отопительный сезон в городе не начали из-за долгов перед поставщиками газа.

ОАО "Черкассыгаз" прекратило подачу газа котельным города еще в прошлом году. Поставщик требовал от власти Смелы погасить долг частного обслуживающего предприятия "Смела Энергоинвест" в размере более 200 млн грн. В 2010 году горсовет передал ему права на городские котельные и теплоцентрали.

Как сообщало РБК-Украина, из-за отсутствия отопления в Кривом Роге 13 ноября также открыли уголовное дело.