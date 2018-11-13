ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

В школах Херсона из-за отсутствия отопления приостановили занятия

Новости » Общество    13.11.2018 - 13:58
В школах Херсона из-за отсутствия отопления приостановили занятия
Иллюстративное фото (УНИАН)

Вместе с тем, учреждения дошкольного образования будут работать в обычном режиме

В школах Херсона с 14 по 17 ноября текущего года из-за отсутствия отопления будет приостановлено обучение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Херсонского горсовета.

Как отмечается, в указанный период ученики 13 школ Херсона, поставщиком теплоносителей которых является АО "Херсонская ТЭЦ", идут на вынужденные каникулы. Речь идет о школах № 4, 7, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 48, 53, Физико-техническом лицее, Центре образования молодежи, спецшколе №1.

Вместе с тем, учреждения дошкольного образования будут работать в обычном режиме, в садиках будут установлены обогревательные устройства. При этом, дети, которые не будут посещать детские сады в период отсутствия отопления, будут считаться отсутствующими по уважительным причинам.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Хмельницкой области в городе Шепетовка приостановили обучение в четырех школах из-за отсутствия отопления. Кроме того, вынужденные каникулы объявили в школах Кривого Рога.

Добавим, в Смеле из-за отсутствия тепла введут чрезвычайное положение. Отопительный сезон в городе не начали из-за долгов перед поставщиками газа.

В Кривом Роге запустили все котельные "Теплоцентрали" Из-за отсутствия отопления в Кривом Роге открыли уголовное дело
Новости Украины Херсонотоплениеканикулы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь