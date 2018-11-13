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В Одесі люди перекрили дорогу через відсутність опалення

Новини » Надзвичайні події    13.11.2018 - 17:46
В Одесі люди перекрили дорогу через відсутність опалення
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Одесити перекрили вулицю Бочарова на селищі Котовського

В Одесі група городян ввечері у вівторок, 13 листопада, перекрили вулицю на селищі Котовського з-за відсутність опалення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dumskaya.net.

Наголошується, що одесити перекрили вулицю Бочарова, зокрема перехрестя з вулицею Семена Палія. У перекритті беруть участь жителі п'яти багатоквартирних будинків.

"Люди блокують магістраль, тому що в їх будинках досі не включили опалення", - повідомили очевидці.

 

Фото: протест в Одесі (dumskaya.net)

Нагадаємо, раніше в Кривому Розі через відсутність опалення городяни підпалили шини під офісом "Криворіжгазу". За фактом відсутності опалення в Кривому Розі Дніпропетровської області відкрили кримінальне провадження.

Крім того, 13 листопада у Хмельницькій області в місті Шепетівка призупинили навчання в чотирьох школах через відсутність опалення. Аналогічна ситуація в Херсоні, де в школах міста з 14 по 17 листопада через відсутність опалення буде призупинено навчання.

У школах Херсону через відсутність опалення призупинено навчання Через відсутність опалення в Кривому Розі відкрили кримінальну справу
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