В Одесі люди перекрили дорогу через відсутність опалення

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Одесити перекрили вулицю Бочарова на селищі Котовського

В Одесі група городян ввечері у вівторок, 13 листопада, перекрили вулицю на селищі Котовського з-за відсутність опалення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dumskaya.net.

Наголошується, що одесити перекрили вулицю Бочарова, зокрема перехрестя з вулицею Семена Палія. У перекритті беруть участь жителі п'яти багатоквартирних будинків.

"Люди блокують магістраль, тому що в їх будинках досі не включили опалення", - повідомили очевидці.

Фото: протест в Одесі (dumskaya.net)

Нагадаємо, раніше в Кривому Розі через відсутність опалення городяни підпалили шини під офісом "Криворіжгазу". За фактом відсутності опалення в Кривому Розі Дніпропетровської області відкрили кримінальне провадження.

Крім того, 13 листопада у Хмельницькій області в місті Шепетівка призупинили навчання в чотирьох школах через відсутність опалення. Аналогічна ситуація в Херсоні, де в школах міста з 14 по 17 листопада через відсутність опалення буде призупинено навчання.