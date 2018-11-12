ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

У Шепетівці оголосили вимушені канікули у чотирьох школах через відсутність опалення

Новини » Надзвичайні події    12.11.2018 - 20:09
У Шепетівці оголосили вимушені канікули у чотирьох школах через відсутність опалення
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Було вирішено призупинити освітній процес з 13 листопада 2018 року і до стабілізації ситуації

У Хмельницькій області в місті Шепетівка призупинили навчання у чотирьох школах через відсутність опалення. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу міської ради міста.

Як зазначається, у виконкомі міста прийняли рішення тимчасово призупинити освітній процес в ЗОШ № 1, ЗОШ № 4, СЗОШ № 2, НВК № 2 "ЗОШ-гімназія". 

"Рішення про призупинення навчання в цих школах було прийнято через загрозу зниження тиску газу у місті Шепетівка до 0 та затримку в запуску вже під’єднаних модульних котелень", - йдеться у повідомленні.

Також місцевих виданнях повідомляють, що у Черкаській області в місті Сміла також був призупинений навчальний процес у школах.

У міськраді повідомляють, що було вирішено призупинити освітній процес з 13 листопада 2018 року і до стабілізації ситуації. 

Нагадаємо, що жителі Кривого Рогу у понеділок, 12 листопада, прийшли з акцією протесту під будівлю офісу "Криворіжгазу" і підпалили шини перед входом. Жителі вимагали від "Криворіжгазу" не перешкоджати запуску котелень "Криворізької теплоцентралі". Через це в місті досі не підключили опалення.

Нагадаємо, Криворізька міська рада оголосила вимушені канікули в школах і дитячих садках, що обслуговуються державним підприємством "Криворізька теплоцентраль". Таке рішення було ухвалене через відсутність опалення в установах. Зокрема, максимальна температура в садках досягає +14 градусів.

У Львівській обл. власники арештованих ТЕЦ перешкоджають запуску опалювального сезону У Тернополі призупинили опалювальний сезон
Новини України отоплениеХмельницкая область
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся