У Шепетівці оголосили вимушені канікули у чотирьох школах через відсутність опалення

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Було вирішено призупинити освітній процес з 13 листопада 2018 року і до стабілізації ситуації

У Хмельницькій області в місті Шепетівка призупинили навчання у чотирьох школах через відсутність опалення. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу міської ради міста.

Як зазначається, у виконкомі міста прийняли рішення тимчасово призупинити освітній процес в ЗОШ № 1, ЗОШ № 4, СЗОШ № 2, НВК № 2 "ЗОШ-гімназія".

"Рішення про призупинення навчання в цих школах було прийнято через загрозу зниження тиску газу у місті Шепетівка до 0 та затримку в запуску вже під’єднаних модульних котелень", - йдеться у повідомленні.

Також місцевих виданнях повідомляють, що у Черкаській області в місті Сміла також був призупинений навчальний процес у школах.

У міськраді повідомляють, що було вирішено призупинити освітній процес з 13 листопада 2018 року і до стабілізації ситуації.

Нагадаємо, що жителі Кривого Рогу у понеділок, 12 листопада, прийшли з акцією протесту під будівлю офісу "Криворіжгазу" і підпалили шини перед входом. Жителі вимагали від "Криворіжгазу" не перешкоджати запуску котелень "Криворізької теплоцентралі". Через це в місті досі не підключили опалення.

Нагадаємо, Криворізька міська рада оголосила вимушені канікули в школах і дитячих садках, що обслуговуються державним підприємством "Криворізька теплоцентраль". Таке рішення було ухвалене через відсутність опалення в установах. Зокрема, максимальна температура в садках досягає +14 градусів.