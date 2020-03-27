В Одессе горит жилой дом

В одесском микрорайоне "Вузовский" горит жилой дом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Думская.net.

Всех жильцов дома эвакуировали. Дом отключен от света и газа.

"Примерно в 3:00 вспыхнула квартира в левом крыле разноуровневого здания за супермаркетом "Таврия В". Его адрес - Люстдорфская дорога, 140/1. Огонь перекинулся на крышу", - говорится в сообщении.

На месте присутствуют работники городских служб, которые обеспечивают людей горячим питьем и предоставили автобусы, где они могут отдохнуть и согреться.

Часть жильцов провела остаток ночи в своих машинах, припаркованных тут же.

При тушении пострадало несколько пожарных. Они надышались дымом.

Фото: Думская.net

Напомним, в субботу, 21 марта, в Одессе по улице Небесной сотни горела крыша торгового центра "Ситицентр".

Ранее в Одессе произошел пожар в жилом многоэтажном доме. В результате пожара эвакуировали более 40 человек. При этом одна женщина пострадала.

Также РБК-Украина писало, что 23 марта, в Киеве в Деснянском районе на территории одного из гаражных кооперативов произошел пожар с последующим взрывом неизвестного происхождения. В результате инцидента пострадал мужчина.