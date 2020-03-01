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В Одессе горела многоэтажка, эвакуировали более 40 человек

Новости » Происшествия     01.03.2020 - 02:44
В Одессе горела многоэтажка, эвакуировали более 40 человек
Фото: место события (dumskaya.net)

Пострадала одна женщина

В Одессе на улице Греческой, 20 возник пожар на третьем этаже жилого дома. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Думская".

По предварительной информации, пожар удалось локализовать на площади 50 кв м. Движение по Греческой улице, между Пушкинской и Ришельевской, перекрыто.

"Было эвакуировано двенадцать человек, тридцать человек вышли сами. Площадь пожара составила 50 метров квадратных. Пострадала женщина 1993 года рождения, которую с признаками горения доставили в медицинское учреждение", - сообщи первый заместитель начальника ГУ ГСЧС в Одесской области Игорь Будаленко.

По его словам, тушение осложнила захламленность чердака: деревянная мебель, домашнее имущество и так далее.

Фото: место события (dumskaya.net)

Напомним, утром 29 февраля в Черниговской области произошел пожар в Домницком монастыре.

РБК-Украина писало, что в Волынской области при пожаре в доме, который произошел ночью 27 февраля, погибли 2 ребенка.

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