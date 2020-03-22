В Одессе горел торговый центр

Загорелась крыша торгового центра "Ситицентр"
В субботу, 21 марта, в Одессе по улице Небесной сотни горела крыша торгового центра "Ситицентр". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Как сообщается, произошло возгорание кровли на площади 6 кв. м в двухэтажном здании торгового центра.
"В 18:25 пожар локализован, и 18:52 - ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. К тушению были привлечены 44 спасателя и 12 единиц техники ГСЧС", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Одессе произошел пожар в жилом многоэтажном доме. В результате пожара эвакуировали более 40 человек. При этом одна женщина пострадала.
Также РБК-Украина писало, что в Кривом Роге в многоэтажном жилом доме произошел пожар, в результате которого погиб человек и пострадали еще двое людей.
Кроме этого, в Киеве на улице Набережно-Корчеватской в результате пожара в люке теплотрассы погибли трое людей. Причиной пожара стал загоревшийся мусор.