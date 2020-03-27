В Одесі горить житловий будинок

В одеському мікрорайоні "Вузівський" горить житловий будинок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Думская.net.

Всіх мешканців будинку евакуювали. Будинок відключений від світла і газу.

"Приблизно о 3:00 спалахнула квартира в лівому крилі різнорівневої будівлі за супермаркетом "Таврія В". Його адреса - Люстдорфська дорога, 140/1. Вогонь перекинувся на дах", - йдеться в повідомленні.

На місці присутні працівники міських служб, які забезпечують людей гарячим питвом і надали автобуси, де вони можуть відпочити і зігрітися.

Частина мешканців провела залишок ночі в своїх машинах, припаркованих тут же.

При гасінні постраждало кілька пожежних. Вони надихалися диму.

Фото: Думская.net

Нагадаємо, у суботу, 21 березня, в Одесі по вулиці Небесної сотні горів дах торгового центру "Сітіцентр".

Раніше в Одесі сталася пожежа в житловому багатоповерховому будинку. В результаті пожежі евакуювали понад 40 осіб. При цьому одна жінка постраждала.

Також РБК-Україна писало, що 23 березня, у Києві в Деснянському районі на території одного з гаражних кооперативів, сталася пожежа з подальшим вибухом невідомого походження. В результаті інциденту постраждав чоловік.