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В Киеве произошел взрыв, пострадал мужчина

Новости » Происшествия     23.03.2020 - 11:50
В Киеве произошел взрыв, пострадал мужчина
Иллюстративное фото (facebook.com/DSNSKyiv)

На территории одного из гаражных кооперативов произошел пожар с последующим взрывом неизвестного происхождения

Сегодня, 23 марта, в Киеве в Деснянском районе в результате взрыва неизвестного происхождения в гараже пострадал мужчина. Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на пресс-службу Главного управления государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины в городе Киеве (ГУ ГСЧС).

Как сообщается, на улице Крайний, на территории одного из гаражных кооперативов произошел пожар с последующим взрывом неизвестного происхождения, который обрушил бетонные конструкции недалеко и распространил огонь на два рядом стоящие гаражи.

Как отмечается, в ходе ликвидации пожара спасатели достали из-под завалов мужчину, которого в дальнейшем госпитализировала "скорая".

Напомним, 6 марта, неизвестные использовали петарду в вагоне метро на станции "Вокзальная". Поезд был снят в депо.

Ранее сообщалось, что в Харькове 26 января в квартире в жилом доме, расположенном в Московском районе, от взрыва гранаты умер 63-летний мужчина.

Также РБК-Украина писало, что в Хмельницкой области во дворе рядом с пятиэтажкой взорвался неизвестный предмет и погиб человек.

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