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В Одесі вантажівка збила двох людей

Новини » Надзвичайні події     02.12.2019 - 13:15
В Одесі вантажівка збила двох людей
Фото з місця ДТП (od.npu.gov.ua)

Водій фури не помітив людей, які переходили дорогу

У вівторок, 2 грудня, в Одесі на проспекті Добровольського сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якої загинула одна людина і ще одна отримала травми. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Одеської області.

Як повідомляється, під колесами вантажівки опинилися двоє пішоходів - чоловік і жінка похилого віку.

За даними слідчої групи, 58-річний водій фури не помітив людей, які переходили дорогу, коли на зелений сигнал світлофора повертав на проспект Добровольського з вулиці Академіка Заболотного.

"76-річна жінка від отриманих травм померла на місці, чоловік госпіталізований з ушкодженнями", - йдеться в повідомленні.

На місці зараз працюють силовики. Обставини аварії встановлюються, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, раніше в Донецькій області сталася аварія з рейсовим автобусом, який перевозив 50 пасажирів, в результаті чого п'ятеро людей постраждали.

Як повідомляло РБК-Україна, 1 грудня у Забайкальському краї Росії пасажариский автобус з'їхав з мосту і впав у річку. В результаті ДТП загинули 19 осіб і ще 5 постраждали.

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