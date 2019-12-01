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В Донецкой области перевернулся рейсовый автобус

Новости » Происшествия     01.12.2019 - 15:27
В Донецкой области перевернулся рейсовый автобус
Фото: на месте ДТП в Донецкой области (police.dn.ua)

За медицинской помощью обратились 5 пассажиров

В Донецкой области вечером 30 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие с рейсовым автобусом, который перевозил 50 пассажиров, в результате чего пятеро пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По данным правоохранителей, авария произошла вблизи села Новокалиново около 18-ти часов. Водитель автобуса не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. На момент ДТП в транспортном средстве находились более 50 пассажиров, пятеро из них были травмированы.

Отмечается, что из-за аварии было открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта).

Напомним, ранее сообщалось, что в Тунисе произошла авария с туристическим автобусом. В результате ДТП погибли 22 человека, еще несколько десятков получили ранения. В полиции заявили, что автобус с 41 пассажиром в салоне, съехал в кювет и перевернулся.

Таже РБК-Украина писало, что утром 1 декабря в Забайкальском крае России пасажариський автобус съехал с моста и упал в реку. Источники в полиции заявили, что в результате аварии погибли 19 человек и еще 5 пострадали. Причиной аварии стало колесо, которое лопнуло во время движения.

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Новости Украины ДТПДонецкая областьавтобус
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