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В Одессе двое новых зараженных COVID-19, одна пациентка в реанимации

Новости » Коронавирус     29.03.2020 - 01:10
В Одессе двое новых зараженных COVID-19, одна пациентка в реанимации
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Одна из заразившихся пациенток недавно вернулась из Турции

В Одессе по состоянию на вечер субботы, 28 марта, лабораторно подтвердился коронавирус у двух новых пациентов. Об этом пишет "Думская".

Сообщается, что это две женщины - 32 и 68 лет. Первая из пациенток недавно вернулась из Турции, ее состояние удовлетворительное.

"Вторая из Одессы не уезжала, сейчас она в реанимации", - пишет местное издание.

Всего в Одесской области уже восемь заболевших.

Напомним, по состоянию на 22:00 в субботу, 28 марта, количество подтвержденных случаев коронавирус в Украине выросло до 356. В частности, за последние сутки в Украине было подтверждено 46 новых случаев коронавируса.

Количество летальных случаев в результате осложнений от заражения коронавирусом в Украине возросло до девяти человек - умерла жительница Ровенской области.

Добавим, в Тернопольской области в Монастырском районе зафиксировали новые случаи заражения коронавирусом среди медиков. Так, в районе уже 41 человек инфицирован коронавирусом, среди них 24 - медики.

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