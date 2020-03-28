В Украине за сутки возросло количество умерших вследствие COVID-19

В целом в Украине уже 9 летальных случаев вследствие коронавирус

Количество летальных случаев в результате осложнений от заражения коронавирусом в Украине возросло до девяти человек. Об этом РБК-Украина сообщает со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения.

В частности, по состоянию на утро субботы, 8 марта, стало известно о трех новых летальные случаи, которые были зафиксированы в Ивано-Франковской, Ровенской и Сумской областях. Общее количество жертв коронавируса в Украине составляло 8 человек.

Такими образом, к вечеру в результате инфекции умер еще один человек. По данным Ровенского областного лабораторного центра, умерла жительница области.

Деталей об обстоятельствах заражения умершей пациентки и о ее лечении не сообщается. В общем это уже вторая смерть в результате коронавируса в области.

В общем, кроме Киева, вирус распространился на 23 области.

По статистике Минздрава, среди зараженных коронавирусом 38% - люди в возрасте от 30 до 49 лет, 30% - от 50 до 65 лет, 17% - от 18 до 29 лет, 6% - от 65 лет и больше.

Напомним, по состоянию на 22:00 в субботу, 28 марта, количество подтвержденных случаев коронавирус в Украине выросло до 356. В частности, за последние сутки в Украине было подтверждено 46 новых случаев коронавируса.