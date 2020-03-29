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В Одесі двоє нових заражених COVID-19, одна пацієнтка в реанімації

Новини » Коронавірус     29.03.2020 - 01:10
В Одесі двоє нових заражених COVID-19, одна пацієнтка в реанімації
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Одна з пацієнток нещодавно повернулася з Туреччини

В Одесі станом на вечір суботи, 28 березня, лабораторно підтвердився коронавірус у двох нових пацієнтів. Про це пише "Думская".

Повідомляється, що це дві жінки - 32 і 68 років. Перша з пацієнток нещодавно повернулася з Туреччини, її стан задовільний.

"Друга з Одеси не їхала, зараз вона в реанімації", - пише місцеве видання.

Всього в Одеській області вже вісім хворих.

Нагадаємо, станом на 22:00 у суботу, 28 березня, кількість підтверджених випадків коронавірус в Україні зросла до 356. Зокрема, за останню добу в Україні було підтверджено 46 нових випадків коронавіруса.

Кількість летальних випадків внаслідок ускладнень від зараження коронавірусом в Україні зросла до дев'яти осіб - померла мешканка Рівненської області.

Додамо, в Тернопільській області в Монастирському районі зафіксували нові випадки зараження коронавірусом серед медиків. Так, в районі вже 41 людина інфікована коронавірусів, серед них 24 - медики.

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