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В Тернопольской области увеличилось число зараженных коронавирусом медиков

Новости » Общество     29.03.2020 - 00:01
В Тернопольской области увеличилось число зараженных коронавирусом медиков
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

В одном из районов коронавирус обнаружили у 24 медработников, также заразились два ребенка

В Тернопольской области в Монастырском районе зафиксировали новые случаи заражения коронавирусом среди медиков. Об этом сообщил заместитель председателя Монастыриской райгосадминистрации (РГА) Павел Дронь Facebook.

По его словам, в руководстве оперативного штаба сообщили, что в районе уже 41 человек инфицирован коронавирусом, среди них 24 медики.

"В числе медперсонала - 24: 7 врачей, 11 медсестер, 6 младших медсестер", - сообщил Дронь.

Также добавил, что среди новых пациентов районной больницы - два госслужащие, один священник, одна заведующая детсадом и два ребенка.

"В районной больнице госпитализировано - 8, в т.ч 1 врач семейной медицины, 1 священник;
в Тернопольской больницы госпитализировано - 4; на самоизоляции находятся - 29 ( в них состояние легкий", - отметил заместитель председателя РГА.

По тестам на выявление коронавирус, то райбольница получила их в субботу 300 штук.

ОФИЦИАЛЬНО от руководства оперативного штаба на 18.00 в Монастырском районе инфицированных коронавирусом - 41...

Опубликовано Павлом Дронем Суббота, 28 марта 2020 г.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Ивано-Франковске заражение коронавирусом подтвердили у двух медицинских работников. Среди больных медиков сотрудник областного перинатального центра.

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