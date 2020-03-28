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Коронавирус в Украине: количество случаев возросло почти на 50

Новости » Коронавирус     28.03.2020 - 22:24
Коронавирус в Украине: количество случаев возросло почти на 50
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

С начала суток обнаружили 46 новых случаев коронавируса

Количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине выросло до 356. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения.

По данным Центра общественного здоровья, за последние сутки в Украине было подтверждено 46 новых случаев коронавируса.

Кроме того, количество смертей от заболевания COVID-19 в Украине выросло до 9. От коронавируса выздоровели уже 5 человек, у них повторное лабораторное исследование не выявило вируса.

Напомним, ранее сообщалось, что в Винницкой области количество зараженных коронавирусом выросло до 23. Все больные коронавирусом находятся на стационарном лечении и под постоянным медицинским наблюдением.

Также РБК-Украина писало, что в Черновицкой области количество заболевших коронавирусом приблизилось к 60. По состоянию на 28 марта в больницах области с подтвержденным заболеванием коронавирусом находятся 24 человека, еще 35 - лечатся дома.

Кроме того, в Тернопольской области сегодня диагностировали заболевание коронавирусом у женщины и двух детей 13 и 14 лет из Монастырского района. Сейчас больные находятся в инфекционном отделении Тернопольской городской детской больницы.

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