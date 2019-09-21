У Одесі автомобіль в'їхав в натовп протестувальників, є постраждалі

Фото: на місці ДТП в Одесі (Думская)

Постраждали 2 людини

У Одесі в Київському районі у п'ятницю, 20 вересня, автомобіль в'їхав у натовп протестувальників, які блокували рух транспорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції міста.

Як повідомляється, інцидент стався на вулиці Академіка Корольова, де зібралися демонстранти, невдоволені будівництвом на території дитсадочка. Протестувальники ходили по пішоходному переходу, щоб обмежити рух транспорту.

Зазначається, що під час акції до натовпу під'їхав автомобіль Nissan. Спочатку автомобіль зменшив швидкість, а потім рушив вперед, скоївши наїзд на двох людей. В результаті наїзду постраждали одна з учасниць акції та співробітник поліції, який охороняв демонстрацію. Постраждалі були госпіталізовані з травмами ніг.

"Подію кваліфіковано як порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами", - додали в поліції.

За даними місцевих ЗМІ, в результаті інциденту постраждали 5 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові вночі 15 вересня автомобіль Audi TT скоїв наїзд на чотирьох людей, які рухалися тротуаром. Інцидент стався на вулиці Сумській. За кермом автомобіля була 23-річна дівчина. На момент аварії водійка була тверезою.

Також РБК-Україна писало, що у Чернігові депутат міської ради збив пішохода, який переходив дорогу. За висновком лікарів, на момент скоєння ДТП водій був тверезий. Пішохід отримав тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості і був госпіталізований.