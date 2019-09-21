ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Одесі автомобіль в'їхав в натовп протестувальників, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    21.09.2019 - 11:10
У Одесі автомобіль в'їхав в натовп протестувальників, є постраждалі
Фото: на місці ДТП в Одесі (Думская)

Постраждали 2 людини

У Одесі в Київському районі у п'ятницю, 20 вересня, автомобіль в'їхав у натовп протестувальників, які блокували рух транспорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції міста.

Як повідомляється, інцидент стався на вулиці Академіка Корольова, де зібралися демонстранти, невдоволені будівництвом на території дитсадочка. Протестувальники ходили по пішоходному переходу, щоб обмежити рух транспорту.

Зазначається, що під час акції до натовпу під'їхав автомобіль Nissan. Спочатку автомобіль зменшив швидкість, а потім рушив вперед, скоївши наїзд на двох людей. В результаті наїзду постраждали одна з учасниць акції та співробітник поліції, який охороняв демонстрацію. Постраждалі були госпіталізовані з травмами ніг.

"Подію кваліфіковано як порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами", - додали в поліції.

За даними місцевих ЗМІ, в результаті інциденту постраждали 5 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові вночі 15 вересня автомобіль Audi TT скоїв наїзд на чотирьох людей, які рухалися тротуаром. Інцидент стався на вулиці Сумській. За кермом автомобіля була 23-річна дівчина. На момент аварії водійка була тверезою.

Також РБК-Україна писало, що у Чернігові депутат міської ради збив пішохода, який переходив дорогу. За висновком лікарів, на момент скоєння ДТП водій був тверезий. Пішохід отримав тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості і був госпіталізований.

У Чернівцях водій врізався в будинок і влаштував стрілянину У США перевернувся туристичний автобус, є загиблі
Новини України ДТПОдеса
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся