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В Чернигове депутат сбил человека на пешеходном переходе

Новости » Происшествия    11.09.2019 - 15:25
В Чернигове депутат сбил человека на пешеходном переходе
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пострадавшего доставили в больницу с различными повреждениями

В Чернигове депутат городского совета, управляя внедорожником, сбил на пешеходном переходе мужчину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Черниговской области.

Отмечается, что ДТП произошло вечером, 10 сентября, вскоре в полицию поступило сообщение о произошедшем. На месте правоохранители установили детали аварии.

"Установлено, что водитель - депутат Черниговского городского совета, управляя внедорожником, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в пределах нерегулируемого пешеходного перехода. Водитель, по заключению врачей, был трезв", - говорится в сообщении.

В следствии ДТП пешеход получил телесные повреждения различной степени тяжести и был госпитализирован.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, если они причинили тяжелое телесное повреждение) - наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в среду ночью, 11 сентября, в Киеве произошло ДТП с участием четырех автомобилей. BMW столкнулся в заднюю часть припаркованного автомобиля и отбросил его в забор, после чего внедорожник повело и он врезался в автомобиль службы Uber.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Черновицкой области нетрезвый водитель столкнулся с малолетним ребенком на квадроцикле, в результате ребенок погиб.

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