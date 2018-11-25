Активисты принесли шины под посольство РФ в Киеве

Фото: посольство РФ в Киеве (РБК-Украина)

Под посольством РФ в Киеве проходит протест из-за ситуации на Азове

Участники протеста из-за ситуации в Азовском море сегодня вечером, 25 ноября 2018 года, принесли под посольство Российской Федерации в Киеве шины. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места событий.

В акции принимают участие активисты общественных организаций и ветераны войны на Донбассе. На данный момент под российским посольством собралось около двух десятков людей. Они протестуют из-за агрессии России против украинских военных кораблей в районе Керченского пролива.

В здании посольства горит свет. Люди продолжают прибывать.

Участники акции разложили на парапете посольства бумажные кораблики.

"Это символизирует наши украинские корабли, захваченные Россией в Керченском проливе", - объяснил активист по имени Даниил.

Фото: акция под посольством РФ в Киеве (РБК-Украина)

Напомним, сегодня Российская Федерация атаковала украинские судна в Азовском море. На данный момент известно о захвате трех кораблей. Кроме того, сообщалось о пострадавших украинских моряках.

На данный момент президент Украины Петр Порошенко проводит заседание военного кабинета. Кроме того, по информации генпрокурора Юрия Луценко, прокуратура и Служба безопасности Украины проводит расследование по факту агрессии России на Азове.

Кроме того, глава МВД Украина Арсен Аваков опубликовал видео, на котором зафиксированы агрессивные действия РФ.