Фото: акция под посольством РФ в Киеве (РБК-Украина)

Активисты скандируют "Мир Донбассу - смерть Кремлю"

Активисты забросали посольство РФ в Киеве дымовыми шашками и камнями в знак протеста против захвата украинских военных кораблей возле Керченского пролива. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места инцидента.

В акции принимают участие свыше полусотни людей. Они скандируют "Мир Донбассу - смерть Кремлю"

Возле посольства находится несколько десятков полицейских и бойцов Национальной гвардии. Они окружили шины, разложенные под входом.

Фото: акция под посольством РФ в Киеве

Напомним ранее сообщалось, что активисты принесли шины под посольство Российской Федерации в Киеве. В акции принимают участие активисты общественных организаций и ветераны войны на Донбассе. На данный момент под российским посольством собралось около двух десятков людей.