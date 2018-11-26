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Активисты забросали посольство РФ в Киеве дымовыми шашками

Новости » Общество    26.11.2018 - 00:28
Активисты забросали посольство РФ в Киеве дымовыми шашками
Фото: акция под посольством РФ в Киеве (РБК-Украина)

Активисты скандируют "Мир Донбассу - смерть Кремлю"

Активисты забросали посольство РФ в Киеве дымовыми шашками и камнями в знак протеста против захвата украинских военных кораблей возле Керченского пролива. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места инцидента. 

В акции принимают участие свыше полусотни людей. Они скандируют "Мир Донбассу - смерть Кремлю"

Возле посольства находится несколько десятков полицейских и бойцов Национальной гвардии. Они окружили шины, разложенные под входом.

 

Фото: акция под посольством РФ в Киеве

Напомним ранее сообщалось, что активисты принесли шины под посольство Российской Федерации в Киеве. В акции принимают участие активисты общественных организаций и ветераны войны на Донбассе. На данный момент под российским посольством собралось около двух десятков людей.

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