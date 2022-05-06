ru ua
Пт, 06 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинцев призывают не игнорировать воздушную тревогу 9 мая и накануне

Новина українською →
Пятница 06 мая 2022 15:08
Украинцев призывают не игнорировать воздушную тревогу 9 мая и накануне Воздушная тревога в Украине (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины призывает накануне и во время 8-9 мая быть внимательными к сигналам воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦПД.

В частности, в эти дни повышается риск массированных обстрелов украинских городов.

"Поскольку российские войска не могут похвастаться весомыми достижениями на фронте до Дня Победы, повышается риск массированных обстрелов украинских городов в эти дни", - говорится в сообщении.

Поэтому украинцев призывают особенно внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила в случае введения комендантского часа.

Ранее мы сообщали, что городской голова Ивано-Франковска призывает местных жителей выехать за город 7-9 мая.

Также мы писали, что Запорожье вводит комендантский час с 8 по 10 мая.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина 9 Мая воздушная тревога
NEWS
"Будем бороться до полной победы". Спецслужбы партнеров сообщают о намерении РФ объявить войну 9 мая, - Шмыгаль
"Будем бороться до полной победы". Спецслужбы партнеров сообщают о намерении РФ объявить войну 9 мая, - Шмыгаль
DAILY
Андрей Ермак: Мы нашей независимостью, суверенитетом и территориями не торгуем
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андрей Ермак: Мы нашей независимостью, суверенитетом и территориями не торгуем