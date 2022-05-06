Украинцев призывают не игнорировать воздушную тревогу 9 мая и накануне

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины призывает накануне и во время 8-9 мая быть внимательными к сигналам воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦПД.

В частности, в эти дни повышается риск массированных обстрелов украинских городов.

"Поскольку российские войска не могут похвастаться весомыми достижениями на фронте до Дня Победы, повышается риск массированных обстрелов украинских городов в эти дни", - говорится в сообщении.

Поэтому украинцев призывают особенно внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила в случае введения комендантского часа.