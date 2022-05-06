Украинцев призывают не игнорировать воздушную тревогу 9 мая и накануне
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины призывает накануне и во время 8-9 мая быть внимательными к сигналам воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦПД.
В частности, в эти дни повышается риск массированных обстрелов украинских городов.
"Поскольку российские войска не могут похвастаться весомыми достижениями на фронте до Дня Победы, повышается риск массированных обстрелов украинских городов в эти дни", - говорится в сообщении.
Поэтому украинцев призывают особенно внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила в случае введения комендантского часа.
Ранее мы сообщали, что городской голова Ивано-Франковска призывает местных жителей выехать за город 7-9 мая.
Также мы писали, что Запорожье вводит комендантский час с 8 по 10 мая.
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