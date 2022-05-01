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Одесса никогда не забудет такое российское отношение к ней, - Зеленский о ракетном ударе

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Президент Владимир Зеленский высказался о российских ракетных ударах по Одессе и обстрелах Днепропетровской области, совершенных оккупантами в эту субботу.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ночное обращение главы Украинского государства.

"Сегодня (30 апреля, - Ред.) оккупанты били по Днепропетровской области, Одессе. Снова российские войска доказывают, что одесситы такие же враги для РФ, как и все остальные украинцы", - отметил президент.

Зеленский рассказал, что в результате ракетной атаки была уничтожена взлетная полоса Одесского аэропорта.

"Мы ее, конечно, отстроим. Но Одесса никогда не забудет такое российское отношение к ней", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в субботу войска РФ нанесли ракетный удар по аэропорту Одессы с территории оккупированного Крыма. Для удара рашисты применили противокорабельный комплекс "Бастион". К счастью, в результате атаки никто не пострадал, но взлетно-посадочная полоса аэропорта была разрушена.

Также мы писали, что утром 30 апреля войска РФ обстреляли Днепропетровскую область, ударив по Большой Костромке и по одному из сел Синельниковского района.

Полномасштабная война РФ против Украины продолжается с 24 февраля. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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