Одесса никогда не забудет такое российское отношение к ней, - Зеленский о ракетном ударе

Президент Владимир Зеленский высказался о российских ракетных ударах по Одессе и обстрелах Днепропетровской области, совершенных оккупантами в эту субботу.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на ночное обращение главы Украинского государства.

"Сегодня (30 апреля, - Ред.) оккупанты били по Днепропетровской области, Одессе. Снова российские войска доказывают, что одесситы такие же враги для РФ, как и все остальные украинцы", - отметил президент.

Зеленский рассказал, что в результате ракетной атаки была уничтожена взлетная полоса Одесского аэропорта.

"Мы ее, конечно, отстроим. Но Одесса никогда не забудет такое российское отношение к ней", - подчеркнул он.