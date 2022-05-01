Одеса ніколи не забуде таке російське ставлення до неї, - Зеленський про ракетний удар

Президент Володимир Зеленський висловився про російські ракетні удари по Одесі та обстріли Дніпропетровської області, здійснених окупантами цієї суботи.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на нічне звернення глави Української держави.
"Сьогодні (30 квітня, - Ред.) окупанти били по Дніпропетровській області, Одесі. Знову російські війська доводять, що одесити такі ж вороги для РФ, як і всі інші українці", - зазначив президент.
Зеленський розповів, що в результаті ракетної атаки була знищена злітна смуга Одеського аеропорту.
"Ми її, звісно, відбудуємо. Але Одеса ніколи не забуде таке російське ставлення до неї", - наголосив він.
Раніше повідомлялося, що в суботу війська РФ завдали ракетний удар по аеропорту Одеси з території окупованого Криму. Для удару рашисти застосували протикорабельний комплекс "Бастіон". На щастя, в результаті атаки ніхто не постраждав, але злітно-посадкова смуга аеропорту була зруйнована.
Також ми писали, що вранці 30 квітня війська РФ обстріляли Дніпропетровську область, вдаривши по великій Костромці та по одному з сіл Синельниківського району.
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