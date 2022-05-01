Одеса ніколи не забуде таке російське ставлення до неї, - Зеленський про ракетний удар

Президент Володимир Зеленський висловився про російські ракетні удари по Одесі та обстріли Дніпропетровської області, здійснених окупантами цієї суботи.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на нічне звернення глави Української держави.

"Сьогодні (30 квітня, - Ред.) окупанти били по Дніпропетровській області, Одесі. Знову російські війська доводять, що одесити такі ж вороги для РФ, як і всі інші українці", - зазначив президент.

Зеленський розповів, що в результаті ракетної атаки була знищена злітна смуга Одеського аеропорту.

"Ми її, звісно, відбудуємо. Але Одеса ніколи не забуде таке російське ставлення до неї", - наголосив він.