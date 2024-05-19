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Над Одесою сили ППО знищили ворожий дрон

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Над Одесою сили української ППО знищили дрон російських окупантів. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Одеси Геннадія Труханова.

"Над Одесою сили ППО знищили ворожий дрон. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні вночі Російська Федерація запустила безпілотники типу "Шахед" на південь України. В Одесі та області було оголошено сигнал повітряної тривоги. Місцеві ЗМІ повідомили про звуки вибухів у місті.

Водночас, за повідомленнями російських ЗМІ, було атаковано ракетами і безпілотниками об'єкти на території тимчасово окупованого Криму, також дрони атакували цілі на території РФ.

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