Над Одесою сили ППО знищили ворожий дрон

Нагадаємо, сьогодні вночі Російська Федерація запустила безпілотники типу "Шахед" на південь України. В Одесі та області було оголошено сигнал повітряної тривоги. Місцеві ЗМІ повідомили про звуки вибухів у місті.

Водночас, за повідомленнями російських ЗМІ, було атаковано ракетами і безпілотниками об'єкти на території тимчасово окупованого Криму, також дрони атакували цілі на території РФ.

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