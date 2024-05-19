ua en ru
Нд, 19 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Одесі пролунали вибухи: росіяни запустили по місту "Шахеди"

Неділя 19 травня 2024 03:09
UA EN RU
В Одесі пролунали вибухи: росіяни запустили по місту "Шахеди" Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація запустила безпілотники по типу "Шахед" на південь України. В Одесі лунали вибухи.

Про це повідмоляє РБК-Україна з посиланям на Повітряні сили та "Думську".

В Одесі та області було оголошено сигнал повітряної тривоги через ворожу атаку безпілотниками.

Близько 03:00 місцеві ЗМІ повідомили про звуки вибуху у місті. Через декілька хвилин було уточнено, що вибухів було декілька.

"Дрони з Чорного моря в напрямку Чорноморська Одеської області", - повідомили Повітряні сили.

Станом на 03:10 про постраждалих не повідомлялось.

В Одесі пролунали вибухи: росіяни запустили по місту &quot;Шахеди&quot;

Обстріли Одеси

Напередодні Росія запустила шість ракет для ударів по території Одеської області. Відомо, що половину з них було збито силами ППО. Однак за словами курівника області Олега Кіпера, в результаті влучання було зафіксовано пожежу, а також було відомо про 5 постраждалих.

Пізніше Кіпер уточнив, через обстріл РФ загинула одна людина. Також збільшилась кількість поранених - до 7 осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса ППО Війна в Україні Атака дронів
NEWS
ЗСУ збили штурмовик Су-25 в Донецькій області
ЗСУ збили штурмовик Су-25 в Донецькій області
DAILY
Штрафи, повістки, ВЛК. 20 питань до Генштабу та Міноборони щодо мобілізації по-новому
Уляна Безпалько, Юлія Акимова Штрафи, повістки, ВЛК. 20 питань до Генштабу та Міноборони щодо мобілізації по-новому