Над Одессой силы ПВО уничтожили вражеский дрон

Напомним, сегодня ночью Российская Федерация запустила беспилотники типа "Шахед" на юг Украины. В Одессе и области был объявлен сигнал воздушной тревоги. Местные СМИ сообщили о звуках взрывов в городе.

В то же время, по сообщениям российских СМИ, были атакованы ракетами и беспилотниками объекты на территории временно оккупированного Крыма, также дроны атаковали цели на территории РФ.

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