ua en ru
Нд, 19 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РосЗМІ повідомляють про ракетну атаку на Крим: Кримський міст перекрито

Неділя 19 травня 2024 00:37
UA EN RU
РосЗМІ повідомляють про ракетну атаку на Крим: Кримський міст перекрито Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

У низці населених пунктів тимчасово окупованого Криму чути вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости, НП/Севастополь, Кримський вітер.

РИА Новости з посиланням на окупаційну адміністрацію пише, що в Севастополі працює ППО, нібито йде відбиття ракетної атаки.

Місцеві telegram-канали повідомляють про перекриття Кримського мосту.

Повідомляють про звуки вибухів у Севастополі, Євпаторії, Саках, Перевальному.

За даними російських пропагандистів, нібито використовуються ракети ATACMS та БПЛА.

"Кримський вітер" пише про "три прильоти в одну точку, в якийсь корабель в районі Інженерної бухти Севастополя". За даними каналу, видно стовп чорного диму.

Попередня атака

Попередній обстріл окупованого Криму відбувся 17 травня. Вибухи лунали у Севастополі і Джанкойському районі. У Балаклаві і Севастополі зникло світло. Припускають, що об'єктами атаки були ТЕС. Окупаційна влада повідомила, що нібито було знищено "десятки БПЛА та понад п'ять безекіпажних катерів".

Успішні атаки України на Крим призвели до того, що російська ППО втрачає здатність ефективно прикривати свої об'єкти на окупованому півострові, повідомляє британська розвідка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим Війна в Україні
NEWS
ЗСУ збили штурмовик Су-25 в Донецькій області
ЗСУ збили штурмовик Су-25 в Донецькій області
DAILY
Штрафи, повістки, ВЛК. 20 питань до Генштабу та Міноборони щодо мобілізації по-новому
Уляна Безпалько, Юлія Акимова Штрафи, повістки, ВЛК. 20 питань до Генштабу та Міноборони щодо мобілізації по-новому