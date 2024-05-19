РосЗМІ повідомляють про ракетну атаку на Крим: Кримський міст перекрито

"Кримський вітер" пише про "три прильоти в одну точку, в якийсь корабель в районі Інженерної бухти Севастополя". За даними каналу, видно стовп чорного диму.

РИА Новости з посиланням на окупаційну адміністрацію пише, що в Севастополі працює ППО, нібито йде відбиття ракетної атаки.

Попередній обстріл окупованого Криму відбувся 17 травня. Вибухи лунали у Севастополі і Джанкойському районі. У Балаклаві і Севастополі зникло світло. Припускають, що об'єктами атаки були ТЕС. Окупаційна влада повідомила, що нібито було знищено "десятки БПЛА та понад п'ять безекіпажних катерів".

Успішні атаки України на Крим призвели до того, що російська ППО втрачає здатність ефективно прикривати свої об'єкти на окупованому півострові, повідомляє британська розвідка.

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